Karen Damen deelt gênant wildplas-verhaal: “Ik weet niet of ik dit wel moet vertellen…” (video)

In een fragment van VRT-programma ‘Vrede op aarde’ praat Karen Damen openhartig over een… bijzonder moment.

Voorafgaand aan de anekdote vraagt presentator Sven de Leijer of Karen ooit al ‘zotte werkfeestjes’ meegemaakt heeft. “Werkfeestjes niet”, reageert ze. “Ik weet niet of ik dit wel moet vertellen… Maar bon, ik doe het”, steekt Karen verder van wal.

Wat volgt is een wel zeer opmerkelijk wildplas-verhaal. “Ik ben ooit… Verschrikkelijk… Ik had heel veel gedronken. Mijn beste vriend brengt mij naar huis. We staan voor het rood licht op de Ring van Lier. En ik moest plassen”, klinkt het.

“Wel je broek uitdoen!”

Karen Damen vertelt verder hoe ze een plekje gevonden had, maar dat haar vriend nogal ongerust werd omdat ze lang wegbleef. Uiteindelijk ging hij haar zoeken, met succes. “Hij zei: ‘Wat ben je aan het doen?’…’Ik ben aan het plassen’…’Zou je dan je broek niet uitdoen?'”, besluit ze het gênante voorval. Kijk maar: