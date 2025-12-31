Vrouw choqueert vliegtuigpassagiers met pikante outfit: “Waarom zou je zoiets dragen?!” (video)

Een Spaanse vrouw lokt heel wat reacties uit met een opvallende outfit die ze op het vliegtuig droeg. “Je zit op een vliegtuig, niet op het strand”, klinkt het onder meer.

De dame, die zich op TikTok Carla noemt, nam onlangs het vliegtuig. Ze opteerde voor een strakke blauwe jeans met een onthullend topje met een diepe halslijn. Aan de achterkant is haar rug volledig bloot, met enkel dunne bandjes of kleine kraaltjes die het geheel samenhouden. Ze deelde een filmpje waarin te zien is hoe ze door het gangpad van het vliegtuig wandelt en heel wat passagiers grote ogen trekken bij het zien van haar outfit.

Ongemakkelijk

De video werd al bijna 30 miljoen keer bekeken. Heel wat mensen hebben bedenkingen bij haar kledingkeuze. “Waarom zou je dat aantrekken op een vliegtuig?!”, “Dat moet ongemakkelijk zijn voor de passagiers”, “Dit is geen outfit voor op het vliegtuig. Hoeveel aandacht kan iemand nodig hebben?”, en “Je zit op een vliegtuig, niet op het strand,” klinkt het kritisch in de vele reacties.

Foto: TikTok