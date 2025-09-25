Metejoor was ooit samen met dit bekende gezicht: “Het was een klassieke tienerliefde”

Het liefdesleven van Metejoor wordt steeds interessanter. Nu blijkt dat een deelneemster uit ‘The Real Housewives of Antwerp’ ooit iets met hem had.

Onlangs raakte bekend dat Metejoor gelukkig samen is met ex-Miss België Celine Van Ouytsel. Dat de 34-jarige zanger een zwak heeft voor mooie blondines, wordt nu helemaal duidelijk. In zijn jonge jaren had hij een korte romance met niemand minder dan Kiki Rom Colthoff (34), die we kennen uit ‘The Real Housewives of Antwerp’.

Luidkeels meezingen

Het was Kiki die het nieuwtje onthulde in de Radio 2-ochtendshow. “Het was een klassieke tienerliefde. We zaten samen op internaat in Turnhout en Joris vroeg me heel klassiek: ‘Wil je het aan met mij?’ En hop, we waren een koppel”, klinkt het. Hun relatie was echter van korte duur. Inmiddels is Kiki gelukkig getrouwd met Philippe en heeft ze drie kinderen. En Metejoor is ze niet helemaal vergeten. “In de auto zingen we allemaal luidkeels mee met zijn hits. Ik ben dus nog steeds fan”, besluit ze.

Hieronder enkele foto’s van Kiki Rom Colthoff uit ‘The Real Housewives of Antwerp’.

Foto: Instagram