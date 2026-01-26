Camille Dhont trekt aandacht op rode loper met elegante jurk: “Machtig mooi!” (foto’s)

Camille Dhont heeft zich in de spotlights gewerkt met een pracht van een kleed. “Je was zonder twijfel degene met de mooiste jurk!”, klinkt het vol bewondering.

Afgelopen zaterdag vond de vierde editie van de ‘Kastaars!’ plaats. Uiteraard waren er heel wat bekende gezichten, maar Camille Dhont viel misschien wel het hardst op, althans op de rode loper. De 24-jarige zangeres droeg een fonkelende, transparante avondjurk met vurige oranje accenten, een diepe V-hals, een hoge split en verfijnde franjes, gecombineerd met zilveren hakken.

Klasse

Achteraf postte ze enkele kiekjes op Instagram, waar de lovende reacties zich opstapelden. “Wat een knappe vrouw”, “Machtig mooi kleed!”, “Je ziet er prachtig uit”, “Klassedame”, “Je was zonder twijfel degene met de mooiste jurk!”, en “Je straalt!”, is slechts een greep uit de vele positieve reacties.

Foto: Instagram