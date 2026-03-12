WOOPS: Galante Tesla-bestuurder maakt een wel erg dure blunder (video)

Dan wil je eens een leuk filmpje maken…

Je moet het maar doen als influencer: met de nodige regelmaat uitpakken met nieuwe content. Zo ook Nikki, die samen met haar partner meedoet aan een populaire TikTok-trend.

Het plan? Een dame wil als passagier uit de wagen stappen, maar de partner in kwestie – die tevens de bestuurder is – wringt zich in duizend bochten om galant de deur te openen. In dit geval springt de man in kwestie even ‘vlotjes’ over het dak van de wagen om zo snel aan de juiste kant te zijn en de deur te openen.

Woops…

Maar al snel gaat het fout in onderstaande video. “TikTok trend GONE WRONG 😭🥲”, staat er als titel bij het filmpje te lezen. En dat mag je absoluut wel zeggen ja… Kijk maar: