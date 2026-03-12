HomeNieuwsEntertainmentZangeres Lily Allen deelt sensuele foto: "Heel erg mooi!"
Entertainment

Zangeres Lily Allen deelt sensuele foto: “Heel erg mooi!”

R
Door R
0

Lily Allen weet hoe ze haar fans blij moet maken.

Door regelmatig te posten op sociale media, om maar één manier te noemen. Op Instagram, bijvoorbeeld, deelde de zangeres onderstaande foto met haar meer dan 2,1 miljoen volgers.

Het gaat om een stijlvolle, dromerige foto. Veel informatie voegt ze daar zelf niet meteen aan toe, maar haar fans staan wel klaar om wat te zeggen!

“Heel erg mooi!”

De lovende reacties laten niet lang op zich wachten. “Heel erg mooi”, klinkt het. “Kom naar Brazilië”, smeken velen. “Knap”, besluit een laatste volger nog. Kijk maar:

Foto: Instagram

Vorig artikel
‘Thuis’-actrice Kim Van Oncen verbaast fans met mooie outfit: “Eindeloze benen!” (foto’s)
Laad meer artikels

POPULAIRE ARTIKELS

Gelijkaardige Artikels

Entertainment, fun & zoveel méér!

NUTTIGE LINKS

WAAR VIND JE ONS

www.facebook.com/zita.be

www.x.com/zita_be

[email protected]

Koningsstraat 100, 1000 Brussel