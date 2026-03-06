HomeNieuwsEntertainmentDochter van topmodel verbaast fans met sensuele fotoshoot: "Wat een schoonheid!"
Entertainment

Dochter van topmodel verbaast fans met sensuele fotoshoot: “Wat een schoonheid!”

Net als haar mama Kate en tante Lottie doet ook Lila Moss het bijzonder goed op Instagram.

De 23-jarige Lila Grace Moss heeft maar liefst 887.000 volgers. Die maakt ze regelmatig blij door nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven te tonen. En da’s ook nu niet anders.

In onderstaand fotoalbum zien we de dame op sensuele wijze poseren. Zelf geeft ze niet gek veel uitleg, maar haar fans staan wel klaar met enthousiaste woorden.

“Wat een schoonheid!”

Aan lovende reacties namelijk geen gebrek. “Wat een schoonheid”, klinkt het. “Perfectie”, gaat het verder. “Heel knap”, besluit een laatste volger. Kijk en oordeel zelf maar en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.

Foto: Instagram

