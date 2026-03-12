Actrice Jennifer Heylen pakt uit met nieuwe beelden: “Een echte prinses!” (foto’s/video’s)

Op Instagram heeft Jennifer Heylen weer wat leuks gedeeld.

De actrice doet het met meer dan 124.000 volgers bijzonder goed op het sociale netwerk. Dus het is dan ook logisch dat ze daar regelmatig nieuwe updates uit haar dagelijkse leven toont.

Dat is ook nu, met onderstaand album, niet anders. Zo zien we Jennifer stralen in een mooie outfit. En haar fans? Die zijn er snel bij om van zich te laten horen.

“Een echte prinses!”

Al vlug stromen de lovende reacties binnen. “Een echte prinses”, klinkt het. “❤️❤️❤️”, gaat het verder. “Adembenemend”, besluit een laatste volger. Kijk gerust zelf even en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.