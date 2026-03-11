Josje (ex-K3) poseert in stijlvolle outfit: “Schoonheid!” (foto’s)

Hoe zou het nog met Josje Huisman zijn tegenwoordig?

Wel, da’s een vraag die haar meer dan 257.000 volgers op Instagram zich alvast niet te vaak moeten stellen. Want regelmatig toont Josje, die velen nog kennen van haar periode als K3’tje, nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven.

Neem nu onderstaande, recente post bijvoorbeeld. Daarin zien we de dame stralen in een prachtige outfit. “Ik doe mee aan ‘Het Diner’ waar de meest bizarre anekdotes op tafel komen…”, schrijft ze onder andere bij het album.

“Schoonheid!”

Aan lovende reacties geen gebrek. “Schoonheid”, klinkt het. “Wauwieeeee ❤️”, gaat het verder. “Wat een toffe outfit”, besluit een laatste volger nog. Kijk gerust zelf eens en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.