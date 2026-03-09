Sarah Puttemans poseert in stijlvolle outfits: “Wauw, schoonheid!” (foto’s)

HomeNieuwsEntertainmentSarah Puttemans poseert in stijlvolle outfits: "Wauw, schoonheid!" (foto's)
Dat Sarah Puttemans fan is van modieuze outfits, wisten we al langer.

En da’s ook iets wat haar meer dan 321.000 volgers op Instagram hoogstwaarschijnlijk niet ontgaan is. Want regelmatig deelt Sarah daar nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven.

Ook nu weer zien we in onderstaande posts Sarah Puttemans stralen in enkele prachtige, stijlvolle outfits. “Ciaooo”, schrijft ze bij één van de twee posts. “Milan fashion week”, voegt ze onder andere nog toe aan het tweede fotoalbum.

“Wauw, schoonheid!”

Haar fans zijn er snel bij om enthousiast te reageren. “Wauw, schoonheid”, klinkt het. “Zo stijlvol… zo mooi”, gaat het verder. “Prachtig”, besluit een laatste volger nog. Kijk zelf maar eens en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.

Foto: Instagram

