Man stapt rustig uit zijn golfkarretje, maar plots? WOOPS! (fails)

Het is weer tijd voor een tafereeltje uit de categorie ‘dingen die je beter niet doet’.

Wat je wél best kan doen: een golfkarretje nemen als je niet meer zo heel goed te been bent. Da’s ook exact wat onderstaande, oudere man had gedaan. Tot zover alles prima dus. Maar wanneer hij uitstapt en een zak verplaatst, komt er toch plots onverwacht wat gewicht op het gaspedaal. Het gevolg? Dat zie je in het eerste van onderstaande video’s.

Failcompilatie

Uiteraard vinden we het niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we graag nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita!