Nicole Scherzinger imponeert met stevige work-out: “Motiverend!” (video)

Dat Nicole Scherzinger een sportieve dame is, wisten we al langer.

Hoe we dat weten? Op Instagram, waar ze 7,3 miljoen volgers heeft, deelt ze wel vaker sportieve beelden. En dat is ook deze keer niet anders.

In onderstaande video pakt Nicole uit met haar meer dan stevige work-out. “Some days are a lot harder than others. But it’s the showing up that counts”, schrijft ze onder andere bij het filmpje.

“Motiverend!”

De straffe beelden vallen in de smaak bij haar fans. “Motiverend”, klinkt het. “Groot gelijk”, gaat het verder. “Power 🔥”, besluit een laatste volger. Kijk maar: