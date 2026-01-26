Kürt Rogiers kust James Cooke vol op de mond: “Dit had ik niet zien aankomen!” (video)

Geestig moment in ‘JAMES & co’, waarin Kürt Rogiers kustips gaf aan James Cooke. En het bleef niet alleen bij tips…

In het Play-programma ‘JAMES & co’ worden gasten verrast, maar deze keer was het de beurt aan presentator James Cooke zelf. Wanneer hij aan Kürt Rogiers vraagt hoe een filmkus ‘gespeeld’ wordt, geeft de 54-jarige ‘Familie’-acteur enkele tips. “Een tong in beeld vind ik te vlezig. Soms gebeurt het wel, maar dan trek je je tong terug wanneer die naar binnen gaat en in aanraking komt”, klinkt het.

Terugtrekken

Vervolgens stelt Kürt aan James voor om het eens te tonen. “Ga je dat echt doen? Wacht, dit had ik niet zien aankomen. Ik kan niet verzekeren dat ik mijn tong ga terugtrekken”, lacht James. Wat volgt is een passionele kus tussen de twee heren, zoals die op een filmset gebeurt.

‘JAMES & co’ is elke maandag om 21.15 uur te bekijken op Play.

Foto: Play