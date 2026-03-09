Beroemde actrice imponeert met diep uitgesneden jurk: “Enorm mooi!” (foto’s)

Elizabeth Hurley heeft weer wat nieuws gedeeld.

Op Instagram doet de actrice het met meer dan 3,2 miljoen volgers uitermate goed. Regelmatig deelt de dame, die velen nog kennen van haar acteerwerk in de ‘Austin Powers’-films en ‘Gossip Girl’, daar updates uit haar dagelijkse leven.

Dat is ook nu niet anders. Zo passeert Elizabeth Hurley in onderstaand album meermaals in een prachtige jurk de revue. Zelf voegt ze een woordje van dankbaarheid toe, maar haar fans hebben ook heel wat te zeggen over wat ze te zien krijgen.

“Enorm mooi!”

Al vlug stromen de lovende reacties binnen. “Enorm mooi”, klinkt het. “🔥❤️”, gaat het verder. “Je ziet er sensationeel uit”, besluit een laatste volger. Kijk gerust zelf even en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.