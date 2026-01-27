Elisabet uit ‘De Mol’ pakt uit met gedurfde look: “Wauw, knapste!” (foto)

Elisabet Haesevoets heeft een leuke foto gedeeld. “Super mooie outfit!”, klinkt het in de reacties.

Elisabet Haesevoets geeft op Instagram advies voor 2026. Dat doet de 39-jarige esthetisch arts – die we vooral kennen als de saboteur in ‘De Mol 2019’ – met een kiekje waarop ze poseert met op de achtergrond de Belgische kust. Ze draagt een strakke zwarte jurk met een opvallende uitsnijding die het decolleté centraal zet en de look een gedurfde, sensuele uitstraling geeft, zonder aan elegantie in te boeten. “Mijn doktersadvies? Rust. Zon. Zee. Helemaal klaar om 2026 te knallen!”, schrijft ze erbij.

Ontspannen

Haar volgers appreciëren het advies en uiten hun bewondering voor haar opvallende look. “Beste advies”, “Mooie foto”, “Meer ontspannen, mensen ontmoeten!”, “Super mooie outfit! Geniet ginder!”, en “Wauw, knapste!”, klinkt het onder meer in de reacties.

Foto: Instagram