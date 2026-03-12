HomeNieuwsEntertainment'Thuis'-actrice Kim Van Oncen verbaast fans met mooie outfit: "Eindeloze benen!" (foto's)
De meer dan 184.000 Instagram-volgers van Kim Van Oncen weten het al langer…

De ‘Thuis’-actrice houdt van stijlvolle outfits. En dat is ook nu niet anders. Zo zien we Kim in onderstaand album meermaals de revue passeren in mooie kledij. “Trenchcoat with main character energy ✔️”, schrijft ze onder andere bij de beelden.

“Eindeloze benen!”

Haar fans zijn duidelijk onder de indruk. “Wauw”, klinkt het. “Eindeloze benen”, gaat het verder. “Staat je mooi”, besluit een laatste volger. Kijk en oordeel vooral zelf maar en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.

