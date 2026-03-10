RESPECT: Pakjesbezorger gaat tot het uiterste voor ‘ingesneeuwde’ klant (video)

Op deze pakjesbezorger kan je rekenen!

Misschien heb je het zelf al eens meegemaakt: je verwacht een pakketje en hoewel je gewoon thuis bent, werd het toch niet geleverd. Behoorlijk hatelijk, maar helaas gebeurt het.

Onderstaande pakjesbezorger moet echter niet weten van een of ander smoesje. Hij gaat namelijk tot het uiterste voor een ingesneeuwde klant. Al had ie wel even wat tijd nodig om te beslissen hoe hij het voor elkaar ging krijgen.

Los door de sneeuw

Na enig getwijfel en de overweging of het pakje gooien een optie was, besluit hij toch vol goeie moed een dik pak sneeuw te trotseren. Dat ging behoorlijk moeizaam, maar het is hem uiteindelijk toch gelukt. Kijk maar!