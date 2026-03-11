HomeNieuwsEntertainmentZita Wauters straalt in sportieve outfit: "Knap!" (foto's)
Zita Wauters straalt in sportieve outfit: “Knap!” (foto’s)

Zita Wauters weet haar fans weer te verbazen.

Met maar liefst 231.000 volgers doet Zita het bijzonder goed op Instagram. Regelmatig deelt ze daar dan ook leuke updates uit haar dagelijkse leven en dat is ook nu niet anders.

Zo zien we de dame poseren in een sportieve outfit. “Sunny city walks”, houdt ze het kort maar bondig. Haar fans hebben echter ook wat te vertellen over wat ze te zien krijgen.

“Knap!”

Al vlug stromen de lovende reacties binnen. “Knap”, klinkt het. “Mooi”, gaat het verder. “Leuk pakkie, leuke meid”, besluit een laatste volger. Kijk zelf maar eens en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.

Foto: Instagram

