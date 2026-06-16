Astrid Coppens doet monden openvallen in bikini: “Jaloers op dit figuur!” (foto’s)

Astrid Coppens oogst heel wat lof met enkele bikinifoto’s. “Dat zijn supergenen!”, klinkt het in de reacties.

Astrid Coppens genoot onlangs van een welverdiende vakantie in Mallorca. De 43-jarige mama van twee – die onlangs nog onthulde dat ze ooit kuste met een wereldberoemde Hollywoodacteur – postte op Instagram enkele prachtige foto’s waarop ze onder meer in een goudkleurige triangelbikini te bewonderen is.

Natuurlijke schoonheid

De kiekjes zorgen meteen voor heel wat positieve reacties. “Mooie bikini, die staat je goed”, “Dat zijn supergenen! En veel liefde en zorg voor je lichaam. Dat zie je: je straalt”, “OMG, die buikspieren!”, “Jaloers op dit figuur!”, en “Mooi en heel naturel. Zalig als je zoveel van moeder natuur meekrijgt. De tand des tijds krijgt geen vat op haar. Bewijs dat natuurlijke schoonheid toch het mooist is”, lezen we onder meer in de reacties.

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Foto: Instagram