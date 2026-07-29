Ochtend of avond? Dít is het gezondste moment om te gaan wandelen

Een wandeling is altijd goed voor je, maar maakt het uit of je ’s ochtends of ’s avonds de deur uit gaat? Volgens onderzoek is er wel degelijk een verschil.

Wie graag een gezonde gewoonte wil opbouwen of een paar kilo’s wil verliezen, kiest volgens wetenschappers het best voor een ochtendwandeling. Mensen die vroeg op de dag bewegen, houden die routine namelijk makkelijker vol en zijn vaak ook de rest van de dag actiever. Bovendien kan een wandeling in de ochtend helpen om minder te snacken en geeft het daglicht je humeur een flinke boost.

Avondwandeling

Ook een avondwandeling heeft voordelen. Na een drukke werkdag helpt een rustig rondje wandelen om stress te verminderen en je hoofd leeg te maken. Daarnaast zijn je spieren later op de dag soepeler, waardoor stevig doorwandelen vaak makkelijker aanvoelt.

Beste keuze

Toch gaat de overwinning nipt naar de ochtendwandeling. De combinatie van daglicht, een frisse start en de grotere kans dat je de gewoonte volhoudt, maakt wandelen in de vroege uurtjes volgens onderzoekers nét iets gezonder. Al blijft één ding het belangrijkst: de beste wandeling is nog altijd de wandeling die je effectief maakt.

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