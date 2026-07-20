Carmen Electra keert terug naar Playboy in visnetten en leer

Carmen Electra haalt haar iconische visnetten opnieuw uit de kast voor een nieuwe verschijning in Playboy.

Het 54-jarige model en mediapersoonlijkheid verscheen voor het eerst in het magazine in mei 1996. Dertig jaar later keert ze terug naar de bekende pagina’s van het blad.

Voor de zomereditie van 2026, die op 28 juli verschijnt, neemt Electra de rol op zich van Playboy Advisor. Ze beantwoordt vragen van lezers over liefde, zelfvertrouwen en een nieuw begin.

Gefotografeerd door Max Montgomery poseert ze onder meer op handen en knieën op een met plastic bedekte groene bank en kruipt ze over een bijpassend hoogpolig tapijt. Daarbij draagt ze een visnetpak, hoge hakken en een korsetriem.

Op andere foto’s combineert ze een leren bh met studs boven een zwarte netjurk, afgewerkt met een leren vissershoed en een opvallende Playboy Bunny-ketting.

Electra verschijnt in dezelfde editie als covermodel Cara Delevingne, de eerste openlijk lesbische vrouw op een Playboy-printcover, die poseert in een latex korset.

Ook in haar advies houdt Electra zich niet in. Wanneer haar wordt gevraagd of een pas gescheiden vrouw opnieuw de roekeloze energie van haar twintiger jaren moet opzoeken, antwoordt ze:

“Wie geeft er om clichés? Gewoon doen.”

Op de vraag wat een man na zijn veertigste zou moeten opgeven, heeft ze een eenvoudig antwoord:

“Niets. Helemaal niets. Blijf jong, blijf plezier maken, blijf aantrekkelijk, toch?”