Pat Krimson deelt bikinifoto van zijn Loredana. Volgers lovend: “Een échte vrouw”

Pat Krimson heeft een leuke foto gedeeld van zijn vrouw, Loredana De Amicis. “Jong, jong, die Patje heeft toch een mooie vrouw”, klinkt het in de reacties.

Augustus belooft een drukke maand te worden voor 2 Fabiola, zo blijkt uit de agenda die Pat Krimson op Instagram deelde. Hij voegde er ook een vakantiefoto van Loredana aan toe, waarop de 40-jarige zangeres in bikini poseert. “De zomer is weer al bijna half. Nu gaan we een versnelling hoger! Want augustus is pas echt een partymaand. Zowel voor 2 Fabiola als DJ Pat Krimson”, schrijft hij erbij.

Bewondering

In de reacties klinkt vooral bewondering. “Mooie vakantiefoto’s!”, “Jong, jong, die Patje heeft toch een mooie vrouw”, en “Een échte vrouw. En een échte man. Zie je? We vragen niet veel”, lezen we onder meer. “Ook goedemorgen”, knipoogt een laatste volger.

Foto: Instagram