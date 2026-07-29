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Vrouw krijgt de schrik van haar leven terwijl ze haar plantjes water geeft (video)

Den B.
Door Den B.
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Zeg nu niet dat je zelf ook niet schrok…

Op beelden is te zien hoe een vrouw rustig haar plantjes water geeft met een gieter. Niets bijzonders, ware het niet dat er plots een harig vriendje opduikt.

Schreeuw

We zien hoe een spin vanuit de gieter langs haar hand en arm omhoog kruipt. Pas enkele seconden later beseft ze wat er gebeurt, waarna ze het uitschreeuwt. “Dat was een angstaanjagend uitziende spin”, en “Ik schreeuwde alsof die spin op míj zat!”, lezen we in de reacties.

Foto: Instagram

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