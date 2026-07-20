De verrassende reden waarom Lenny Kravitz sport in leren broeken

De leren stijl van Lenny Kravitz raakt nooit uit de mode.

De 62-jarige muzikant siert de nieuwste editie van Men’s Health Magazine, waarin hij vertelt over zijn trainingsroutine én een van zijn meest opvallende kledingkeuzes.

Kravitz staat erom bekend dat hij vaak sport in leren broeken of jeans. Hoewel die keuze op het eerste gezicht vreemd lijkt, zit er volgens hem een praktische reden achter.

“Het betekent ook dat ik altijd en overal kan trainen wanneer het uitkomt,” legt hij uit.

Wat betreft het opvolgen van zijn lichaamsvorm draait alles volgens hem om hoe zijn kleding zit.

Met een broekmaat van slechts 28 inch vertelt hij: “Ik kan alles afleiden uit hoe mijn broek zit. Als mijn broek een beetje strak begint te zitten, weet ik dat ik uit vorm raak.”

Hij voegt eraan toe: “Mijn vriend Denzel Washington gaf me ooit deze uitspraak mee: ‘De broek liegt niet, de broek liegt niet.'”

In 2024 verbaasde Kravitz zijn fans al toen hij een video op Instagram plaatste waarin hij samen met zijn trainer aan het sporten was. Vooral zijn opvallende outfit zorgde toen voor heel wat reacties.