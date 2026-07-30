Moeder verbreekt contact met dochter omwille van haar ‘ongepaste’ trouwjurk (foto)

Een Amerikaanse vrouw mag haar moeder niet meer zien nadat ze trouwde in een volgens haar ongepaste bruidsjurk.

De vrouw vertelt haar verhaal op Reddit. Ze trouwde in een zelfgemaakte jurk met blote schouders. Ze liet haar moeder, die erg religieus is, vooraf weten dat de jurk een beetje bloot was en voelde de bui al hangen. En jawel, haar moeder besloot niet naar het huwelijk te komen.

Telefoontje

Ze dacht dat daarmee de kous af was, maar het verhaal kreeg nog een pijnlijk staartje. “Twee maanden na mijn huwelijk dacht ik dat alles achter de rug was, toen ik plots een telefoontje kreeg van mijn broer. Hij zei dat mijn moeder boos was over mijn jurk en me wilde verstoten omdat ik geen ‘ouderwetse normen en waarden’ meer zou hebben. Ik heb de jurk samen met mijn dochter gemaakt en we hebben er met de hand 200 zijden bloemen op bevestigd”, vertelt ze.

Geschokt

“Ik wist dat mijn moeder teleurgesteld zou zijn over de jurk en heb haar vóór de bruiloft al verteld dat het een schoudervrije jurk zou zijn. Mijn moeder en vader besloten daarom niet naar de bruiloft te komen. Na het telefoontje met mijn broer heb ik mijn moeder zelf gebeld, en het bleek echt waar te zijn. Zonder ook maar met mij te praten, was ze van plan me te verstoten. Is dit serieus? Ik ben nog steeds compleet in shock”, klinkt het.

Steun

In de reacties neemt zowat iedereen het voor haar op. “Wat een prachtige jurk! Als je moeder je wil verstoten omwille van een jurk, dan heeft ze haar prioriteiten helemaal verkeerd. Leef gewoon je eigen leven, zij het hare”, “Wauw, hij is prachtig! Ik dacht dat hij veel meer decolleté zou tonen, maar dat is helemaal niet zo”, “Ik begrijp dat sommige mensen vinden dat een trouwjurk bescheiden moet zijn, maar deze is echt niet overdreven. Het is niet zo’n strak korset waarbij alles zichtbaar is”, en “Het spijt me dat je ouders er zo over denken. Ik zou haar voorlopig even met rust laten. Misschien verandert ze van gedachten als jullie ooit kinderen krijgen. Zo niet, geniet dan gewoon van je leven met je man”, lezen we onder meer.

Foto: Unsplash / Reddit