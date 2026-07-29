Hoogzwangere Charlotte Van Looy straalt in bikini: “Prachtige vrouw!” (foto’s)

Charlotte Van Looy, de vriendin van Ruben Van Gucht, heeft enkele leuke kiekjes gedeeld. “Met zo’n lichaam én zwanger zijn: chapeau!”, klinkt het vol bewondering in de reacties.

Charlotte Van Looy en Ruben Van Gucht verwachten elk moment hun eerste kindje samen. Ze lieten eerder al weten dat het een meisje wordt. De 32-jarige schrijfster postte op Instagram enkele foto’s waarop ze haar bolle buik toont in bikini. “De aangespoelde, edoch opgetutte zeehond. Een drieluik”, knipoogt ze erbij.

Complimenten

In de reacties klinkt niets dan lof. “Geen gram verdikt aan je buik of billen. Ik was 50 jaar geleden echt een walvis”, “Prachtige zwangere vrouw!”, “Amai, echt knap Charlotte. Met zo’n lichaam én zwanger zijn: chapeau!”, “Je ziet er heel goed uit!”, “Nog nooit een vrouw gezien die zo mooi zwanger is. Je straalt en lijkt echt in topconditie”, en “Mooi buikje!”, lezen we onder meer.

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Foto: Instagram