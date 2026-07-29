Dochter van Walter De Donder over zwangerschap: “Ik vond dat niet leuk”

Julie, de dochter van Walter De Donder, praat in een interview openhartig over haar zwangerschap en de geboorte van haar eerste kindje.

Op 19 mei werden Julie De Donder en haar partner Cedric de trotse ouders van een zoontje dat de naam Milo kreeg. In Dag Allemaal blikt ze terug op haar zwangerschap, een periode die voor haar minder rooskleurig was dan sommige vrouwen doen uitschijnen. “Zwanger zijn is niet echt mijn ding. Eerst ben je heel lang ziek, dan word je dikker, daarna ambetant. Ik heb echt negen maanden aan een stuk zitten zagen. Ik vond dat niet leuk. Hoeveel keer heb ik niet tegen Cedric gezegd: ‘Ik snap dat niet, vrouwen die zeggen dat ze hun buik missen.’ Ik geef toe dat ik in die periode niet de leukste persoon was om bij te zijn”, klinkt het.

Keizersnede

De 22-jarige dochter van Walter De Donder – bekend als Kabouter Plop en als de burgemeester uit Samson en Gert – vertelt dat de bevalling zonder problemen is verlopen. “Het was een geplande keizersnede, dus ik was mentaal voorbereid. Het is op zich heel snel gegaan. De eerste twee dagen na de operatie waren wel pittig omdat ik niet uit m’n bed kon, maar uiteindelijk ben ik heel snel hersteld”, aldus Julie.

Connectie met kind

De geboorte zelf was dan weer heel bijzonder voor haar. “Ik dacht: ‘Nee, dit komt niet uit mij.’ (lacht) Ze hebben hem ook meteen meegenomen, ik had niet de tijd om dat moment deftig in mij op te nemen. Weet je, ik was op voorhand een beetje bang dat ik niet meteen een connectie met mijn kind zou voelen. Je hoort zo vaak over postnatale depressies, en ik ben sowieso al wat kwetsbaar op dat vlak. Daar heb ik gelukkig geen last van gehad”, vertelt ze.

Kind leren kennen

Ze ziet haar eerste kindje intussen enorm graag. “Wat wel zo is: de klik met de baby was er niet vanaf de eerste minuut, het moest even bezinken. Ik denk dat dat anders is bij een natuurlijke bevalling, als je daar al uren ligt. Nu was hij daar ineens: ‘Tadaa!’ Ik moest hem nog een beetje leren kennen. Dat gevoel heeft gelukkig niet lang geduurd, ik zie hem nog elke dag liever”, besluit ze.

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