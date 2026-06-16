Anastasya Chernook vraagt zich af of naakt slapen wel goed is: “Ik heb eens gepolst bij mijn man” (video)

In de podcast ‘De Mutti’s’ wordt een opvallende vraag behandeld. “Ik vind lingerie net sexyer dan naakt”, klinkt het onder meer.

‘De Mutti’s’ is een Vlaamse podcast waarin zeven bekende mama’s openhartig praten over de realiteit van het moederschap en vrouw-zijn. In een recente aflevering vroeg Anastasya Chernook aan Kim Van Oncen en Stephanie Planckaert of ze – net als haar – naakt slapen. “Altijd”, antwoordt Stephanie. “Soms”, klinkt het bij Kim. Anastasya vraagt zich af of dat wel een goed idee is. “Ik denk altijd dat dat gezonder en comfortabeler is. Maar blijkbaar moet je af en toe eens een pyjama aandoen. Een vriendin van mij heeft ergens gelezen dat haar man haar niet altijd naakt mag zien, omdat hij dat dan te gewoon wordt”, aldus de 32-jarige influencer.

Mening van man

Stephanie – die altijd in haar blootje slaapt – heeft er wel een duidelijke mening over. “Ik vind lingerie net sexyer dan naakt”, luidt het. Anastasya geeft aan dat ze eens gepolst heeft bij haar man René. “Ik heb altijd mooie negligés en dergelijke. Ik vind dat leuk, maar blijkbaar moet je het allemaal eens volledig wegsteken. Dus heb ik dat idee thuis bij René gepitcht. Dat is niet echt goed bevallen”, klinkt het.

Ademen

Ten slotte geeft Kim nog een tip mee. “Volgens mijn moeder ga je best niet slapen met een onderbroek aan. Dat moet allemaal een beetje ademen, leven en er zijn”, vertelt ze.

Foto: Instagram