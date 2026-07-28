HomeNieuwsVideoMan probeert vriendin boven zich te tillen, maar dat eindigt met een...
Video

Man probeert vriendin boven zich te tillen, maar dat eindigt met een harde smak (video)

Den B.
Door Den B.
23

Die krijgt alvast geen rol in ‘Dirty Dancing 2’.

Je hebt die nieuwe TikTok-trend waarin koppels een partner lift uitvoeren misschien al zien passeren. Daarbij probeert een man zijn partner op spectaculaire wijze boven zich te tillen, zodat ze horizontaal boven hem lijkt te zweven.

Zacht zand

Een Amerikaans koppel probeerde de trend onlangs uit op het strand. Dat begon veelbelovend, maar uiteindelijk verloor de vrouw haar evenwicht en belandde ze met een harde smak op de grond. Gelukkig brak het zachte zand haar val, waardoor ze er heelhuids vanaf kwam.

Foto: YouTube

Blijf niks missen!

De grappigste en meest virale video’s van het moment.

Gratis & geen spam - uitschrijven kan altijd.

Vorig artikel
Toeristen zien hoe ijsberg afbreekt en enorme golf veroorzaakt (video)
Laad meer artikels

POPULAIRE ARTIKELS

Gelijkaardige Artikels

Entertainment, fun & zoveel méér!

NUTTIGE LINKS

WAAR VIND JE ONS

www.facebook.com/zita.be

www.x.com/zita_be

[email protected]

Koningsstraat 100, 1000 Brussel