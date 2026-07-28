Man probeert vriendin boven zich te tillen, maar dat eindigt met een harde smak (video)

Die krijgt alvast geen rol in ‘Dirty Dancing 2’.

Je hebt die nieuwe TikTok-trend waarin koppels een partner lift uitvoeren misschien al zien passeren. Daarbij probeert een man zijn partner op spectaculaire wijze boven zich te tillen, zodat ze horizontaal boven hem lijkt te zweven.

Zacht zand

Een Amerikaans koppel probeerde de trend onlangs uit op het strand. Dat begon veelbelovend, maar uiteindelijk verloor de vrouw haar evenwicht en belandde ze met een harde smak op de grond. Gelukkig brak het zachte zand haar val, waardoor ze er heelhuids vanaf kwam.

Foto: YouTube