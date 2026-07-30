Elke ochtend hetzelfde ontbijten? Zo gezond is dat volgens een voedingsdeskundige

Begin jij elke dag met dezelfde boterhammen, havermout of yoghurt? Dan hebben we goed nieuws: dat hoeft helemaal niet ongezond te zijn.

Volgens voedingsdeskundige Renate Akkerman draait een gezond ontbijt namelijk niet om afwisseling, maar om de inhoud. Zolang je ontbijt voldoende eiwitten, vezels, gezonde vetten en vitamines bevat, is er niets mis met elke ochtend hetzelfde te eten. Sterker nog: een vaste ochtendroutine maakt het vaak makkelijker om gezonde keuzes te maken.

Wat eet je best?

Een gezond ontbijt bevat bij voorkeur volkorenproducten, een goede eiwitbron zoals yoghurt, kwark of eieren, en een stuk fruit. Ook noten, zaden of andere bronnen van gezonde vetten zijn een mooie aanvulling. Producten met veel toegevoegde suikers laat je beter zo veel mogelijk links liggen. Conclusie? Je hoeft je favoriete ontbijt dus niet elke dag af te wisselen. Zolang je de rest van de dag gevarieerd eet, zit je helemaal goed.

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