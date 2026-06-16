Jamie-Lee Six geniet in bikini van vakantie: “Je lijkt wel een Bondgirl!” (foto’s)

Jamie-Lee Six wordt overladen met complimenten op enkele bikinifoto’s. “Wat een lichaam!”, wordt er gereageerd.

Jamie-Lee Six genoot onlangs van een welverdiende vakantie in Barcelona. De temperaturen swingen daar momenteel de pan uit, dus bracht de 28-jarige actrice en influencer heel wat tijd in bikini door aan het zwembad. Ze postte enkele kiekjes ervan op Instagram. “Uitzichtje op Sagrada Família”, schrijft ze erbij.

Bondgirl

Haar volgers sparen de superlatieven niet. “Wat een lichaam!”, “Jamie Lee Sixpack”, “Je lijkt wel een Bondgirl”, “Prachtige foto’s”, en “Knap!”, klinkt het onder meer in de reacties.

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Foto: Instagram