Vrouw doet haar best aan kabelmachine, maar dan… (video)

Toch maar even pauzeren…

Fitnessen kan blijkbaar ook pijnlijk aflopen. Dat ondervond de dame in onderstaande video. Wanneer ze aan de handgreep van een kabelmachine trekt, schiet de kabel plots los. Met een flinke klap in het gezicht als gevolg.

Doorwandelen

Het filmpje werd al duizenden keren bekeken. “Zie je, daarom ga ik niet eens proberen om naar de fitness te gaan. Mij zou dit gegarandeerd ook overkomen”, “Geweldig dat haar brein als oplossing bedacht: ‘Gewoon doorwandelen’”, en “Ze is veel te cool om te laten zien dat ze pijn heeft”, lezen we in de reacties.

Foto: Instagram