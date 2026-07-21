Charlotte Van Looy toont haar groeiende babybuik in zomerse bikinifoto’s

Charlotte Van Looy geniet volop van de zomer én van een bijzonder hoofdstuk in haar leven. De schrijfster en producer, die ook bekend is als de partner van sportjournalist en televisiepresentator Ruben Van Gucht, deelde op Instagram een reeks zonnige vakantiefoto’s waarop haar zwangere buik alle aandacht trekt.

In een stijlvolle bikini straalt Charlotte pure levensvreugde uit terwijl ze aftelt naar de komst van haar eerste kindje met Van Gucht. Het koppel maakte eerder dit jaar bekend dat ze een dochter verwachten, maar houdt hun privéleven doorgaans bewust uit de schijnwerpers.

Net daarom valt haar nieuwste Instagram-post extra op. Tussen de zomerse sfeerbeelden gunt Charlotte haar volgers een zeldzame blik achter de schermen van haar zwangerschap. Benieuwd naar de intieme foto’s en de reacties van haar volgers? Haar volledige Instagram-post ontdek je hieronder.