Charlotte Van Looy toont bolle buik: “Zo mooi zwanger” (foto’s)

Charlotte Van Looy heeft opnieuw een update gegeven over haar zwangerschap. “Mooie foto’s van een knappe toekomstige mama”, klinkt het in de reacties.

Nog even en dan worden Charlotte Van Looy en Ruben Van Gucht mama en papa van hun eerste kindje samen. De 32-jarige schrijfster is ongeveer zeven maanden zwanger, waardoor hun dochtertje normaal gezien in september het levenslicht ziet. Charlotte deelde enkele recente kiekjes waarop ze een zomeroutfit draagt die haar babybuik extra in de kijker zet.

Toekomstige mama

In de reacties klinkt er niets dan lof. “Mooie foto’s van een knappe toekomstige mama”, “Wauw, Charlotte!”, “Je bent zo mooi zwanger”, “Prachtige foto’s. Jullie dochtertje komt in een liefdevol gezinnetje terecht”, en “Mooi buikje”, wordt er gereageerd.

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Foto: Instagram