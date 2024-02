Vrouw vraagt zich af of haar outfit gepast is voor een huwelijk: “We kunnen je ribben zelfs zien!” (foto)

Een Amerikaanse vrouw riep onlangs de hulp van Reddit in om na te gaan of haar galajurk gepast was om te dragen tijdens een huwelijksceremonie. De meerderheid vindt echter van niet.

De vrouw deelde een foto op Reddit waarop ze in het bewuste, rode kleedje poseert. Ze vroeg of ze in die jurk een huwelijk in Florida kon bijwonen en voegt eraan toe dat het kleedje aangepast werd aan haar figuur.

Aandacht trekken

Er kwamen behoorlijk wat reacties op haar vraag. De meesten hebben er echter hun bedenkingen bij. “Niemand zal ontkennen dat je een prachtlichaam hebt, maar deze jurk is te strak en trekt de aandacht op een verkeerde manier”, “We kunnen je ribben zelfs zien!”, “Ik vind het ongepast. Je hoeft niet alles te tonen wat God je gegeven heeft”, “Nee, hij is veel te strak!”, en “Je hebt een ongelooflijk mooi lichaam, maar deze jurk komt een beetje wanhopig over”, klinkt het aan de ene kant. Anderen zijn dan weer een andere mening toegedaan. “Prachtig en uitermate flatterend”, en “Je ziet er fabuleus uit, maar de echte vraag is: wat is je trainingsroutine?”, lezen we ook in de reacties.

Foto: Reddit