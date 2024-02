Influencer toont realiteit achter geposeerde foto: “Sociale media zijn niet het echte leven!”

Een Britse vrouw heeft een voor-en-na-foto gedeeld van een geposeerd moment. Ze wil daarmee duidelijk maken dat je niet alles moet geloven wat op sociale media gedeeld wordt. “Je bent een inspiratie”, reageren haar volgers.

Olivia Nevill poseerde onlangs in een groene outfit voor de camera. Op de eerste foto trok ze haar buik in, op de tweede foto nam ze een natuurlijke pose aan. Doorgaans krijgen mensen op sociale media enkel de eerste foto te zien, maar Olivia postte bewust ook de tweede foto. “Achter elke geposeerde foto die je online ziet, zitten honderden kiekjes die ze je niet laten zien. Mijn realiteit is rechts. Ik had een hele kom pasta gegeten, gedronken, ik liet mijn lichaam ademen en omarmde het, maar op basis van de geposeerde foto zou je dat niet weten en dat komt omdat sociale media niet het echte leven zijn”, schrijft ze op Instagram.

Niet vergelijken

Ze geeft haar volgers een waardevol advies mee. “Onthoud alsjeblieft wanneer je aan het scrollen bent en dit soort foto’s met jezelf begint te vergelijken – ongeveer 173.993 foto’s zijn nodig om die ene ‘perfecte’ foto te krijgen – dat poseren hier een GROTE rol in speelt, niemand loopt de hele tijd met zijn geposeerde lichaam rond. Hoe meer je vergelijkt en tijd besteedt aan deze foto’s, hoe MEER je onbewust deze geposeerde foto’s gaat vergelijken met je ongeposeerde, ontspannen lichaam. Ik heb ZO lang oprecht geloofd dat alle influencers, modellen etc. er in het echt uitzagen zoals je ze online te zien krijgt. Maar de waarheid is dat er bij elke foto die je tegenkomt vaak meerdere heropnames, filters op filters, poses en in sommige gevallen aanpassingen zijn geweest. Allemaal om aan een sociaal ideaal te voldoen, in die mate dat het er compleet anders uitziet dan hun werkelijke ontspannen lichaam!”, besluit ze.

Respect

Haar volgers bewonderen haar voor haar eerlijkheid. “Ik leef voor deze posts. Soms lees ik ze gewoon als het echt nodig is”, “Ik vind eerlijk gezegd dat je er zoveel beter uitziet op de tweede foto, je ziet er zo gelukkig, mooi en natuurlijk uit”, “Je bent prachtig! Bedankt voor je inspirerende posts”, en “Je ziet er niet altijd zus of zo uit. Beide foto’s zijn een mooi meisje dat make-up draagt”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram