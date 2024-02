Influencer op de vingers getikt na ‘seksuele’ bewegingen in fitness: “Ze wist goed genoeg wat ze deed” (video)

Een Amerikaanse vrouw werd in de fitness aangesproken op haar gedrag. Ze leek immers expliciete handelingen uit te voeren, al beweerde ze zelf dat daar niets van aan was. De reacties op het filmpje zijn verdeeld.

De vrouw, Madi Ruvee, filmde zichzelf onlangs in de fitness terwijl ze naar eigen zeggen opwarmingsoefeningen aan het doen was. Volgens haar waren het pulse squats, een oefening waarbij je met gebogen knieën op beide voeten staat en je achterwerk op en neer beweegt. Madi maakte er echter haar eigen versie van en dat leek toch iets explicieter dan het zou moeten zijn. Dat was een medewerker opgevallen, dus sprak hij haar erover aan. “Doe zo’n dingen online, maar niet in deze fitness”, berispte hij haar, waarna hij een tik gaf op haar camera.

Verdeelde reacties

Madi deelde het bewuste moment op TikTok, waar het al meer dan vier miljoen keer bekeken werd. Ze vroeg aan haar volgers of hij gelijk had om haar een waarschuwing te geven. Dat zorgde voor gemengde reacties, al volgt de meerderheid de mening van de man. “Zijn kritiek was meer dan terecht, want dat zijn overduidelijk geen pulse squats”, “Het is vooral door je gelaatsuitdrukking dat het lijkt alsof je iets anders aan het doen bent dan squats”, “Eerlijk… Wat was je precies aan het doen?”, “Ik werk al 15 jaar als fitnessinstructeur. Ik heb nog nooit zo’n opwarming gezien”, en “Ze wist goed genoeg wat ze deed”, klinkt het enerzijds. Anderen zien er dan weer helemaal geen graten in. “Zelfs al waren het geen pulse squats: wat geeft hem het recht om haar op die manier aan te spreken?”, en “Hij ging over de schreef. Ik zou de manager ingelicht hebben”, lezen we ook in de reacties.

OnlyFans-model

In een tweede video betreurt Madi, die ook een OnlyFans-profiel heeft, dat heel wat kijkers reageerden dat ze geen stretchoefeningen aan het doen was en dat de waarschuwing terecht was. “Dus omdat ik op OnlyFans zit, mag ik geen stretchoefeningen doen? Voordien deed ik exact dezelfde oefeningen voor mijn work-outs. Het is jammer dat zoveel mensen vinden dat ik hierom gestraft moet worden”, zucht ze.

Foto: TikTok