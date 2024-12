Vrouw schaamt zich dood nadat ze foto in familiegroep stuurt, maar pikant detail over het hoofd ziet…

Een moeder stuurde onlangs een foto naar haar familie, maar ze besefte pas achteraf dat ze iets opvallends was vergeten weg te stoppen.

Foto’s doorsturen naar je familie, allemaal goed en wel. Maar dan moet je wel 100 procent zeker zijn dat er niets op staat wat je familie niet hoeft te zien. Dat overkwam een TikTokster onlangs echter wel. Ze deelde een foto van haar baby die op bed lag. Op het eerste gezicht lijkt het een heel onschuldig kiekje, maar de vrouw was vergeten dat er een seksspeeltje op haar nachtkastje lag. “Ik stuurde deze schattige foto van onze zoon naar letterlijk elk familielid én mijn schoonfamilie. Zonder te beseffen dat dit op de achtergrond te zien was. Ik kan wel sterven van schaamte”, zucht ze.

Thermometer

Het filmpje werd op TikTok al meer dan twee miljoen keer bekeken en zorgt voor heel wat hilariteit. Iemand herkende het speeltje zelfs. “Satisfyer Pro 2, op Amazon te verkrijgen voor 33 euro. Je zult er geen spijt van hebben”, knipoogt de volger. “De baby ziet er zo schattig uit dat ze waarschijnlijk nergens anders naar hebben gekeken”, “Als het je beter laat voelen: ik ben een vrouw van 29 en heb geen idee wat dat is, dus hopelijk zij ook niet!”, “Het lijkt wel een infrarood thermometer”, “Oh mijn God, dit is hilarisch”, en “Ik zag het niet tot je het zei”, lezen we in de reacties.

Foto: TikTok