Bekende waarzegster doet akelige voorspelling voor 2025, maar er is ook goed nieuws!

Nog exact 20 dagen en het nieuwe jaar gaat van start. Maar wat mogen we verwachten in 2025? Wij hebben geen glazen bol, maar Baba Vanga blijkbaar wel. Laat ons eens kijken naar haar voorspellingen.

De naam Baba Vanga zegt je misschien niet zo veel, maar ze wordt niet voor niets de ‘Nostradamus van de Balkan’ genoemd. De blinde waarzegster – die 28 jaar geleden op 85-jarige leeftijd overleed – voorspelde de toekomst tot 5079, het jaar waarin volgens haar de wereld zal vergaan. Ze deed heel wat voorspellingen die inmiddels zijn uitgekomen. Zo zou ze de opwarming van de aarde, de aanslagen van 11 september, en de grote tsunami in de Indische Oceaan in 2004 voorspeld hebben.

Ook voor het jaar 2025 keek ze in haar glazen bol. Hieronder lijsten we haar voorspellingen voor het nieuwe jaar op.

De vernietiging van Europa

Beginnen doen we met de mindere leuke voorspelling. Volgens Baba Vanga zou Europa te maken kunnen krijgen met intense interne onrust, wat zou leiden tot een afname van de bevolking en regionale verwoesting. Hoewel de details nog onduidelijk zijn, roept dit vragen op over interne conflicten en de langetermijneffecten ervan.

Vooruitgang in wetenschap en geneeskunde

Gelukkig is er ook goed nieuws! Tegen 2025 voorspelt Baba Vanga revolutionaire ontwikkelingen in de medische wereld. Ze voorspelde belangrijke doorbraken in de wetenschap en de geneeskunde, zoals mogelijke vooruitgang in het kweken van organen in een laboratorium en baanbrekende behandelingen voor ziektes zoals kanker. Deze ontwikkelingen hebben het potentieel om de gezondheidszorg te transformeren, de levensverwachting te verhogen en de levenskwaliteit van miljoenen mensen te verbeteren.

Telepathie

Vanga voorspelt tevens dat tegen 2025 mensen mogelijk telepathisch kunnen worden, wat de manier waarop mensen met elkaar omgaan drastisch zou veranderen. Telepathie betekent dat mensen met elkaar zouden kunnen communiceren, ongeacht de afstand.

Interactie met buitenaards leven

Ook verwees Baba Vanga naar de mogelijkheid dat mensen in contact komen met buitenaards leven of ervaringen opdoen die verband houden met buitenaardse gebeurtenissen, zoals aliens.

Apocalyps of wereldwijde crisis

Ten slotte zou volgens Baba Vanga in 2025 een reeks rampen kunnen beginnen, die ze het ‘begin van de Apocalyps’ noemde. Hoewel de mensheid niet volledig uitgeroeid zou worden, zou deze periode kunnen wijzen op uitdagingen die uiteindelijk wereldwijd veranderingen teweegbrengen.

Foto: YouTube