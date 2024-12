Vrouw koopt droomtrouwjurk in kringloopwinkel, maar valt achterover wanneer ze de originele prijs opzoekt: “Vondst van je leven!” (video)

Een Amerikaanse vrouw heeft onlangs het koopje van haar leven gedaan. “Deze is gewoonweg voor jou gemaakt”, reageren haar volgers.

De vrouw trof onlangs in de kringloopwinkel een opvallende bruidsjurk aan. Ze vond hem zo mooi dat ze hem zonder enige twijfel kocht. Prijskaartje? Omgerekend 38 euro. Toen ze thuiskwam zocht ze op hoeveel de jurk in originele staat zou kosten. Het bleek om een trouwkleed van de bekende Amerikaanse ontwerper Justin Alexander te gaan. Normaal gezien zou ze er omgerekend zo’n 1.300 euro voor neergeteld hebben.

Geweldige deal

Ze deelde het leuke nieuws met haar TikTok-volgers. “POV: je vindt de mooiste trouwjurk in de kringloopwinkel. Een buitenkansje”, schrijft ze erbij. Ook haar volgers vinden dat ze een goede zaak gedaan heeft. “Wauw, zo prachtig”, “Vondst van je leven!”, en “Deze is gewoonweg voor jou gemaakt”, lezen we in de reacties.

Foto: TikTok