Sollicitante krijgt te horen dat haar outfit ongepast is voor op kantoor: “Onbegrijpelijk!” (video)

Een Franse vrouw werd tijdens een sollicitatie aangesproken op haar outfit. Zo goed als iedereen ziet er echter niets mis mee.

De dame, ene Lauren, solliciteerde onlangs bij een kledingwinkel. Ze droeg een oversized grijze trenchcoat, een wijde broek met uitlopende pijpen, een wollen coltrui en haklaarsjes met een puntige neus. Op zich niets mis mee, maar de recruiter liet haar weten dat haar outfit niet gepast zou zijn voor op de werkvloer.

Te casual

Lauren postte op TikTok een filmpje waarop ze de bewuste outfit draagt. “Dit droeg ik naar een sollicitatiegesprek en ze zeiden dat het voorlopig oké was, maar dat het ongepast is om op kantoor te dragen als ik zou worden aangenomen. Met andere woorden: ‘te casual, underdressed en te veel juwelen’ voor een kantoorjob… Ben ik gek?”, zucht ze.

Verbazing

Haar TikTok-post werd inmiddels al meer dan zeven miljoen keer bekeken. De overgrote meerderheid ziet er geen graten in. “Dit is de meest gepaste outfit. Wat wilden ze dan dat je droeg?”, “Ik ben oprecht zo verward over wat er mis mee zou zijn”, “Onbegrijpelijk!”, “Dit is niet eens casual. Dit is chic. Welk bedrijf vraagt tegenwoordig nog business formal?” en “God behoede dat een werknemer enig gevoel voor stijl heeft”, klinkt het verbaasd in de reacties.

Foto: TikTok