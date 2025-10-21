Ondeugend aapje grabbelt in decolleté van toeriste: “Hij wist dat er iets niet klopte!” (video)

De stiekemerd!

Op geestige beelden is te zien hoe een nieuwsgierig aapje iets té handtastelijk wordt bij een vrouw. De dame – Jelsy Rodriguez – bracht een bezoekje aan een dierenpark in Ecuador. Op een bepaald moment sprong er een aapje op haar schoot. De influencer wilde een leuke foto maken van het speciale moment, maar toen besloot het aapje om in haar decolleté te grabbelen en er met haar bh-vulling vandoor te gaan. Tot grote hilariteit van de vrouw zelf.

Ontmaskerd

Het filmpje ging meteen viraal en werd inmiddels al bijna vijf miljoen keer bekeken. “Haha, gelukkig pakte hij alleen dat en heeft hij je niet volledig te kijk gezet”, “Hij heeft je ontmaskerd, hahaha”, “Hij wist dat er iets niet klopte!”, “Hahaha, deze video moet viraal gaan” en “Ik vroeger met de bh’s van mijn mama”, klinkt het in de reacties.

Foto: TikTok