Mercedes met gepersonaliseerde nummerplaat doet wenkbrauwen fronsen: “Sukkelaar toch…” (foto)

Tja, in het leven moet je keuzes maken…

Een foto van een Mercedes-Benz A-Klasse (W176) is viraal gegaan door de opvallende gepersonaliseerde nummerplaat. Op de plaat prijkt ‘GEENGELD’, wat beschouwd kan worden als een goede grap of als een vreemde keuze. Voor een gepersonaliseerde nummerplaat betaal je in ons land immers nog steeds 1.000 euro. We kunnen ons dus voorstellen dat de centen van de eigenaar voor die maand stilaan op waren.

Bedenkingen

De foto werd gedeeld op een Facebookpagina waar regelmatig kiekjes van gepersonaliseerde nummerplaten gepost worden. Heel wat volgers reageren bedenkelijk: “Wel geld voor een onnozele nummerplaat!”, “Maar wel een Mercedes…”, “Laatste geld gegeven aan die spoiler”, “Sukkelaar toch…” en “Vind het wel grappig”, klinkt het in de reacties.

Foto: Facebook