Gepersonaliseerde nummerplaat van Porsche mikpunt van spot: “1.000 euro in de vuilbak!” (foto)

Een foto van een Porsche met een gepersonaliseerde nummerplaat is viraal gegaan. Het lijkt immers om een blunder te gaan.

Het gaat om een Porsche Taycan waarvan de eigenaar besloot om 1.000 euro uit te geven aan een gepersonaliseerde nummerplaat waarop staat: “MYPORCHE”. Opvallend, want Porsche schrijf je met een s tussen de r en de c. Het mag dan ook niet verbazen dat er heel wat commentaar op komt.

Bewust of niet?

“PorSche is wel met een S, slimme…”, reageert iemand. “1.000 euro in de vuilbak! De overheid lacht zich gek. Het zijn inderdaad maar acht karakters maximaal”, klinkt het ook. “Hij is de S vergeten”, zegt iemand anders. Iemand vraagt zich af of de eigenaar het niet bewust gedaan heeft. “Mijn veranda? Het is PorSche! Deze porche is een portiek/veranda. Misschien grapje van de eigenaar van een verandazaak?”, lezen we ook. “Jij bent super opmerkzaam. Geweldige reactie”, reageert een andere persoon daarop.

Foto: Facebook