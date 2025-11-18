Voorbijgangers gechoqueerd door model in sensuele outfit: “Ze zijn jaloers!” (video)

Mocht je nog op zoek zijn naar een outfit die opvalt?

Kleren maken de man. En de vrouw uiteraard ook. Maar soms trekt een outfit iets té veel aandacht. Neem nu het exemplaar uit onderstaande video. Model Florence Sofia draagt een minijurk van de Amerikaanse online kledingwinkel Fashion Nova. Wanneer ze door het straatbeeld paradeert, spreken de blikken van voorbijgangers boekdelen: deze jurk is een schot in de roos.

Jaloezie

Al minstens even verbazingwekkend is de prijs van de outfit: die is de jouwe voor slechts €4,95. Geen verdoken reclame, we vinden het gewoon heel weinig geld voor een toch wel mooie jurk. En de reacties? Die zijn alleen maar positief. “Ze heeft het lichaam om het te dragen! Goed voor haar”, “Ze ziet er fantastisch uit! Misschien niet het beste moment of de beste plek, maar goed, jij doet je ding maar” en “Mensen zijn geschokt omdat haar stijl niet past bij Beverly Hills! Maar sommigen waren gewoon jaloers!”, klinkt het onder meer.

Foto: Instagram