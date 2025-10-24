Ophef over outfit van vrouw op huwelijk van zoon: “Hoe onzeker moet je zijn?!” (foto)

Een moeder die een opvallende outfit droeg op de trouw van haar zoon krijgt de wind van voren. “Van wie is die dag eigenlijk?”, klinkt het in de reacties.

De discussie ontstond onlangs op Reddit, waar iemand een foto deelde die eerder op Snapchat was gepost. Op het kiekje is een vrouw te zien in een zilvergrijs kleedje met een hoge split en open schouders. De dame in kwestie koos de bewuste jurk uit om te dragen op het huwelijksfeest van haar zoon. Vooral het feit dat de jurk sterk op een trouwjurk lijkt, zet bij velen kwaad bloed.

Raad van verkoopster opgevolgd

De persoon die de foto deelde, confronteerde de vrouw in kwestie ermee. “Dat is wel een héél witte jurk om op een huwelijk te dragen, zeker als je de moeder van de bruidegom bent”, stuurde de anonieme persoon haar. “Gelukkig ben jij er niet om me te beoordelen. De verkoopster van de klerenwinkel raadde me dit kleedje aan, dus waarom zou die dan niet geschikt zijn?”, reageerde de vrouw. “Dat is zoals de autoverkoper vragen of je die wagen wel moet kopen!”, maakte de anonieme persoon haar duidelijk.

Verontwaardiging

Op Reddit zijn de meesten het eens met degene die het kiekje deelde. “Ik zou zó in de verleiding komen om haar te vragen met wie zíj die dag eigenlijk trouwt”, “Ordinair en smakeloos. Succes aan het koppel”, “Als ik de bruid was en te horen kreeg dat mijn schoonmoeder in het wit zou komen, zou ik stiekem een hele groep mensen vragen om ook wit te dragen en zélf een knalrode jurk aandoen”, “Haha, wit, décolleté, een split tot aan haar dij… van wie is die dag eigenlijk?” en “Hoe onzeker moet je als vrouw zijn om een witte jurk aan te trekken op iemand anders’ huwelijk?”, klinkt het kritisch in de reacties.

Foto: Shutterstock