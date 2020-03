Heb jij al eens geld gekregen tijdens het slapen? Waarschijnlijk niet, maar Antonie Lokhorst wordt wel degelijk rijk door zijn ogen te sluiten. De Nederlander met 4,3 miljoen volgers op TikTok laat zijn camera draaien terwijl hij in zijn bed ligt.

Antoine Lokhorst is een Nederlandse TikTokker die vooral in Amerika razendpopulair is. Dit komt omdat hij zichzelf ’s nachts filmt terwijl hij slaapt. De eerste keer had hij 9.100 kijkers, bij zijn tweede video wist hij 21.000 kijkers te verzamelen. Door de grote populariteit van zijn filmpjes verdient hij er ook geld aan.

“Makkelijke manier om mensen te lokken”

Je vraagt je vast af wie nu naar een slapende jongen kijkt? “Jonge kinderen vinden het gewoon leuk om te kijken naar niks. M’n volgers willen graag betrokken worden bij alles wat ik doe. Daarom is het een makkelijke manier om mensen naar m’n pagina te laten komen door te slapen”, vertelt Antoine aan RTL Nieuws.

De volgers van de TikTokker komen grotendeels uit Amerika. Wanneer hij slaapt, zijn zij aan de andere kant van de wereld wakker. “Maar er zijn ook veel Nederlandse kijkers die de hele nacht blijven hangen. Die wachten dan tot ik een keer omrol, of begin te snurken. Dat levert weer interactie met elkaar op. Ik denk dat dat is waarvoor ze het doen.”

Vijftig dollar

Elke 10 seconden dat hij slaapt, krijgt hij gemiddeld 40 reacties binnen. En al die opmerkingen kunnen ook nog eens geld opleveren. Kijkers kunnen door middel van donaties laten zien dat ze je leuk vinden. Sommige van deze cadeautjes kunnen oplopen tot 50 dollar. “Omdat dit soort livestreams nu een trend is, krijg je extra gifts van je volgers. Dat is wel lekker. Het is een fijn extraatje.” Zelf wil hij niet kwijt hoeveel hij aan zijn video’s verdient.

Volgers nemen genoegen met een camera die op jouw gericht staat. “Alles kan op TikTok, zolang je de trends maar volgt. Met een uur in je neus peuteren kun je soms meer kijkers trekken dan als je een dag lang salto’s maakt.” Antoine zegt wel dat je nu te laat bent, als je zelf ook wil beginnen met slaapvideo’s. “Een trend op TikTok duurt meestal maar een weekje. Deze challenge heeft inmiddels z’n beste tijd gehad. Nu is het wachten op iets nieuws.”

