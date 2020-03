Een Britse vrouw heeft een man op hilarische wijze beetgenomen toen hij haar om een naaktfoto vroeg. Hij stuurde haar wel degelijk een foto, maar niet van haar lichaam…

Jennifer Sandbach (29) heeft het gehad met heren die te pas en te onpas om pikante kiekjes vragen. De getrouwde vrouw uit Merseyside (North West England) krijgt wekelijks immers meer dan vijftig ongepaste berichten van mannen die haar hopen te overtuigen.

Niet inhouden

Onlangs vroeg een anonieme man haar een foto van haar borsten. Ze besloot om hem in de maling te nemen en stuurde een foto van iets wat leek op een decolleté. “Wow, schatje, wat een mooie boezem heb je”, reageerde hij. De man gaf tevens aan dat hij zich geamuseerd had met de foto. “Sorry, ik beeldde me in dat mijn gezicht tussen je borsten lag en ik kon me niet inhouden”, stuurde hij haar.

Achterwerk

En dan was het tijd voor het moment suprême. Jennifer liet hem weten dat de foto helemaal niet van haar borsten was, maar van het achterwerk van een man. “WTF”, was het plots stil aan de overkant.

De bewuste foto haalde ze van de Instagram van Palina Rojinski, een Duitse actrice en model.

Het bericht Vrouw stuurt foto van haar ‘decolleté’ naar opdringerige man, maar niets is wat het lijkt… verscheen eerst op Metro.