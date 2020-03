Een vrijwilligster van een tweedehandszaak in de Amerikaanse staat North Carolina heeft een zeer opmerkelijke vondst gedaan. Tussen verschillende geleverde schilderijen vond de vrouw een werk van de Spaanse meester Salvador Dalí. Zijn naam stond onderaan het kunstwerk geschreven.

Het is Wendy Hawkins, een vrijwilligster van een tweedehandswinkel, die het schilderij vond, meldt CNN. Ze werkt slechts twee dagen per week in de zaak in Kitty Hawk. Dat is een kustplaatsje in de Amerikaanse staat North Carolina ten oosten van de Verenigde Staten.

“Oud en bijzonder werk”

Het werk van Dali zat in de sorteerkamer te wachten op een prijskaartje toen Hawkins het mooie schilderij zag liggen. “Ik zag het samen met allemaal andere schilderijen op de vloer liggen, maar wist meteen dat het een oud en bijzonder werk was.” Hierdoor vroeg ze aan de baas of ze het kunstwerk mocht meenemen naar een expert, waarmee de eigenaar van de winkel instemde. Eens ze bij de expert was, kreeg ze de bevestiging dat het weldegelijk om een authentiek werk van de Spaanse surrealistische schilder Salvador Dalí ging.

Dat is niet wat de eigenaar van tweedehandszaak, Michael Lewis, had verwacht. Normaal gezien verkoopt hij vergelijkbare werkjes voor een prijs tussen de 5 en 10 euro. “Ik dacht dat Hawkins terug zou komen met de mededeling dat het toch geen authentiek werk was”, vertelt hij aan CNN. “Maar het was wel een echt exemplaar.”

Verkocht

Een kunsthistoricus heeft de authenticiteit ervan bevestigd. Het kunstwerk blijkt een houtgravure van Dalí te zijn die door hem zelf is ondertekend. Het werk is onderdeel van een serie van honderd verschillende afbeeldingen. Het schilderij is uiteindelijk voor 1.050 euro verkocht aan een kunstgalerij in Nags Head. Het is nog steeds onduidelijk wie het werk naar de tweedehandszaak heeft gebracht.

