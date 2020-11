De Brugse correctionele rechtbank heeft een 50-jarige man uit Zedelgem veroordeeld tot 80 uur werkstraf voor twee winkeldiefstallen. P.T. verstopte een dagschotel, vis en garnalen in zijn broek.

Op 23 september 2019 liep de beklaagde tegen de lamp bij Delhaize in Oostkamp. Een politieman in burger zag toevallig hoe T. een schoteltje en een pakje vis in zijn broek verstopte. Dankzij verder onderzoek kon hij gelinkt worden aan gelijkaardige feiten op 16 september. Op camerabeelden in dezelfde winkel was toen te zien hoe een man een pakje garnalen in zijn broek stak.

Werkstraf

In eerste instantie bekende T. enkel de feiten waarbij hij op heterdaad betrapt werd. Nochtans leek hij verdacht goed op de man uit de camerabeelden én was de modus operandi identiek. Op de zitting gaf de beklaagde uiteindelijk toch toe dat hij ook het pakje garnalen gestolen had. De verdediging vroeg om de Zedelgemnaar een werkstraf op te leggen.

De rechter veroordeelde P.T. uiteindelijk tot een werkstraf van 80 uur en een geldboete van 400 euro. Als hij die werkstraf niet of onvolledig uitvoert, hangt hem alsnog tien maanden gevangenisstraf boven het hoofd.

Het bericht BIZAR. Winkeldief verstopte vis en garnalen in zijn broek verscheen eerst op Metro.